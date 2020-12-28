Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом – она в реанимации

В Санкт-Петербурге госпитализировали народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Как сообщают местные издания со ссылкой на источники, сейчас она находится в реанимации.

Издание Life утверждает, что у Фрейндлих на фоне коронавирусной инфекции развилась пневмония. Выявлено 80-процентное поражение легких.