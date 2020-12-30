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Мининфраструктуры собирается отдать в концессию киевский вокзал

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Мининфраструктуры собирается отдать в концессию киевский вокзал

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает в качестве первых потенциальных концессий вокзалы Киева и Винницы, также решено подготовить пре-ТЭО концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду, об этом шла речь в ходе совещания по итогам исследования рынка в рамках пилотного проекта концессии пассажирских вокзалов городов Харьков, Днепр, Винница, Хмельницкий, Николаев, Чоп, Киев.

Ведомство ожидает плодотворного сотрудничества с инвесторами, заинтересованными в развитии современной железнодорожной инфраструктуры и реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в Украине.

«Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт управления вокзалами и готовы инвестировать, а также локальных инвесторов. Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти — дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи; „Укрзализныця“ — уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор — прибыль; потребители — качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт. Благодарен нашим постоянным международным партнерам за предоставленную техническую помощь по подготовке исследования по оценке готовности концессии первых семи пилотных вокзалов и проведенный анализ рынка. Это позволит нам лучше понять специфику и нюансы реализации будущих проектов и подготовиться к их фактическому воплощению», — цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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По итогам мероприятия Мининфраструктуры поддержало дальнейшие действия по концессии ж/д вокзалов и необходимости группировки соответствующих объектов.

вокзал, концессия
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