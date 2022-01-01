В Киеве на центральном ж/д вокзале открыли лаунж-зону

АО «Укрзализныця» (УЗ) открыло на центральном ж/д вокзале Киева (на первом этаже здания, слева от главного входа) свою первую круглосуточную лаунж-зону Business & Family Lounge.
Как сообщает УЗ, в распоряжении гостей лаунжа будет: коворкинг-зона; переговорная комната; детская комната с мягкой игровой поверхностью; уборная с пеленальным столиком и детское меню; пространство зона отдыха и бар-зона; библиотека LibrariUZ; душевые комнаты и зона чистки обуви.
Отмечается, что ранее на этом месте был сервисный центр, который капитально реновировали и перепланировали.
В 2022 году УЗ планирует открыть аналогичные лаунжи на вокзалах крупнейших городов Украины.
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