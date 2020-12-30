Лукашенко обвинил оппозицию в попытках уничтожить страну и превратить ее в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию и ее находящихся за границей лидеров в попытках уничтожить белорусское государство и в нежелании предложить конструктивную альтернативу развития страны.

«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся „змагары“ продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, „во благо белорусского народа“. Блага только не видно. У этих деятелей свои специфические представления и понимание политики», — заявил Лукашенко в среду во время посещения базы минского ОМОН, передает агентство БелТА.

Президент Беларуси отметил, что вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей оппозиционеры призывают к уличным баталиям. По словам главы государства, оппозиция и ее лидеры взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов.

Лукашенко также обвинил оппозиционеров в том, что они распространяют призывы к расправам над сторонниками белорусских властей и их семьями. «При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны», — сказал президент Беларуси.

«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части — молодежи», — добавил белорусский лидер. Он не уточнил, какую именно соседнюю страну имеет в виду. При этом ранее белорусский президент предостерегал от повторения в Беларуси событий, происшедших в Украине.