Конституционный суд отреагировал на указ Зеленского – требует отменить

В Конституционном суде Украины заявляют, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом «О Конституционном суде Украины».
Как сообщает пресс-служба КС в комментарии относительно указа президента об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.
«Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины „Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины“ от 29 декабря 2020 года № 607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины», — говорится в заявлении на сайте суда.
В КС отмечают, что этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.
«Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А.Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины „О Конституционном суде Украины“, а президент Украины — немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года», — говорится в заявлении.
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