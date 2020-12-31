Секретная служба США заменит людей в охране Байдена

Секретная служба США планирует в предстоящие недели добавить в группу охраны избранного президента США Джозефа Байдена несколько своих агентов, работавших с ним, когда он был вице-президентом. Это предполагается сделать в связи с возникшими в окружении Байдена подозрениями в том, что некоторые сотрудники службы могут симпатизировать действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Издание отмечает, что в последние месяцы в Секретной службе проходит проверка в связи с появлением сообщений о том, что сотрудники группы охраны президента рекомендовали своим коллегам не носить защитные маски в присутствии Трампа, не являющегося сторонником такой меры защиты от коронавирусной инфекции. Кроме того, агентство в прошлом году дало согласие на то, чтобы бывший руководитель группы охраны президента Энтони Орнато стал политическим советником Белого дома. Такие действия, как пишет газета, бросили тень на «аполитичный статус» Секретной службы.

Бывший сотрудник Секретной службы в беседе с корреспондентом The Washington Post назвал разумной идею введения в состав группы охраны избранного президента знакомых ему людей. «Хорошо, если он будет находиться с людьми, которых он знает и которым доверяет, и которые, со своей стороны, знают, как он действует», — пояснил неназванный собеседник издания.

Федеральное агентство Секретная служба США с 2003 года подчиняется Министерству внутренней безопасности США. Служба обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба входила в структуру Минфина США, так как изначально была создана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты, однако впоследствии ее функции значительно расширились, что и вызвало необходимость переподчинения.