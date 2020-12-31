Минюст США потребовал конфисковать еще одно здание Коломойского

Министерство юстиции США направило иск в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать здание украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.
В Минюсте считают, что здание было куплено на средства, которые Коломойский вместе со своими партнером Геннадием Боголюбовым незаконно вывел из украинского Приватбанка. Здание, которое хотят конфисковать, находится в городе Кливленде (штат Огайо).
В августе Минюст США направил два аналогичных иска в окружной суд Южной Флориды, которые касаются покупки Коломойским и Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. По версии американских властей, Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через эти подразделения деньги переправлялись в США, где партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе. Правоохранительные органы утверждают, что такая схема действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация банка в 2016 году.
В свою очередь, Коломойский заявлял, что инвестированные в США средства являются его личными доходами, а не средствами Приватбанка.
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