Украине вернут деньги за вакцину Sinovac, если она не пройдет клинических испытаний

Украине в полном объеме вернут деньги, если китайская вакцина компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, не пройдет финальную стадию клинических испытаний.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Общественного радио.

«Украина законтрактовала, имеет возможность получить эту вакцину. Это то же самое, что происходит и в других странах. Например, Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки. Контракт проходит под банковские гарантии. То есть, Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину. Это произойдет только после ее регистрации, завершения исследований. В случае, если она не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия «Медицинские закупки Украины». Все риски нивелированы», - сказал Ляшко.

Он добавил, что за первую партию на 1 млн 900 доз Украина оплатила за средства 2020 года, а дальше ведутся переговоры по бюджету 2021 года.

Также Ляшко подчеркнул, что продолжаются переговоры со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Ожидается, что первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины - 700 тыс. доз - будет поставлена в течение 30 дней после ее официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до + 8 °C. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.