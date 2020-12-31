В РФ назвали фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V», является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ». Об этом РБК заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата и российская сторона готова поставить ей всю необходимую вакцину в январе—марте 2021 года.

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — добавили в фонде.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.

В интервью венгерской телекомпании ATV чиновник заявил, что у России «недостаточно производственных мощностей». При этом Гуляш отметил, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях российской вакцины.

Первая партия вакцины «Спутник V», разработанная московским Центром им. Гамалеи, прибыла в Будапешт 19 ноября. Таким образом, Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец препарата. Ученые приступили к изучению документации, а также к проверке безопасности и эффективности препарата. В конце декабря в страну прибыло 6 тыс. доз вакцины.