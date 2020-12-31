Войти
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
официально
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ
позиция
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В РФ назвали фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

203
В РФ назвали фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V», является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ». Об этом РБК заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата и российская сторона готова поставить ей всю необходимую вакцину в январе—марте 2021 года.

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — добавили в фонде.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.

В интервью венгерской телекомпании ATV чиновник заявил, что у России «недостаточно производственных мощностей». При этом Гуляш отметил, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях российской вакцины.

Читайте также: Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Первая партия вакцины «Спутник V», разработанная московским Центром им. Гамалеи, прибыла в Будапешт 19 ноября. Таким образом, Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец препарата. Ученые приступили к изучению документации, а также к проверке безопасности и эффективности препарата. В конце декабря в страну прибыло 6 тыс. доз вакцины.

Венгрия, Спутник V
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 31 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016