В РФ назвали фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V», является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ». Об этом РБК заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
В фонде отметили, что 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата и российская сторона готова поставить ей всю необходимую вакцину в январе—марте 2021 года.
«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — добавили в фонде.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.
В интервью венгерской телекомпании ATV чиновник заявил, что у России «недостаточно производственных мощностей». При этом Гуляш отметил, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях российской вакцины.
Первая партия вакцины «Спутник V», разработанная московским Центром им. Гамалеи, прибыла в Будапешт 19 ноября. Таким образом, Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец препарата. Ученые приступили к изучению документации, а также к проверке безопасности и эффективности препарата. В конце декабря в страну прибыло 6 тыс. доз вакцины.
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