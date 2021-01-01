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Минобороны Японии разрабатывает беспилотный истребитель

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Министерство обороны Японии планирует к 2035 году завершить разработку и поставить на вооружение беспилотный истребитель. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает газета Nikkei.

По информации издания, эти истребители не нуждаются в кабине пилота, благодаря чему могут быть уменьшены в размерах. В свою очередь это приведет к меньшему объему необходимых ресурсов и низкой стоимости производства в сравнении с пилотируемыми аналогами. Однако на этапе разработки беспилотных истребителей потребуется проведение масштабных исследований в сфере искусственного интеллекта и дистанционного управления, которые будут обеспечивать работу систем боевой машины.

Ожидается, что на подобные исследовательские цели ведомство выделит 2,7 млрд иен (около $26,1 млн). При этом разработка технологий управления и контроля полета будет поручена корпорации Subaru. В свою очередь компании Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric создадут систему мгновенной передачи данных между боевыми машинами. Кроме того, Минобороны рассматривает возможность подключения к этой деятельности предприятий Великобритании и США.

Согласно Nikkei, завершение исследований планируется в 2024 финансовом году (начнется 1 апреля 2024 года), примерно в это же время состоятся испытания прототипа. Между тем постановка беспилотных истребителей на вооружение пройдет в три этапа. В начале будет осуществляться дистанционное управление одной боевой машины. Затем будут организованы полеты с участием пилотируемого истребителя, который будет отдавать команды группе беспилотников. На последнем этапе группа этих истребителей должна будет самостоятельно вылетать на задания.

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В октябре 2020 года Минобороны заключило базисный контракт с Mitsubishi Heavy Industries на разработку нового самолета, который должен прийти на смену устаревшим истребителям F-2. Срок окончания этих работ также ожидается к 2035 году.

Япония, истребитель
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