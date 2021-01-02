Укргидрометцентр обещает украинцам теплый январь

Средняя месячная температура в январе 2021 года будет выше обычных значений, прогнозируют синоптики.

«Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений», — сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.