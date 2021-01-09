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Степанов объяснил, почему запретили продажу игрушек и одежды

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Степанов объяснил, почему запретили продажу игрушек и одежды

На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не из-за того, что якобы на них активнее распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вчера в интернете появились публикации о продаже определенных товаров, которые запрещены на период усиленного карантина.

«Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. Во-первых, COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках... Логика тут совсем в другом», — заявил Степанов.

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Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета только 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

Максим Степанов, локдаун
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