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Степанов обещает не вводить всеукраинский локдаун, ограничившись адаптивным карантином

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Степанов обещает не вводить всеукраинский локдаун, ограничившись адаптивным карантином

В Украине не будет локдауна, действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В Украине не будет третьего локдауна, в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения. У нас локдаун был один — год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения», — сказал он журналистам в пятницу.

Степанов отметил, что такие карантинные ограничения ввели Киев, Львов и Винница.

«Киев вчера ввел такие жесткие карантинные ограничения, местная власть Львова, Винницы. Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться», — сказал он.

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Степанов сообщил, что «Киев добавляет еще 207 коек с кислородом, чтобы не было предпосылок для коллапса».

карантин, Максим Степанов, локдаун
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Пятница, 19 марта 2021
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