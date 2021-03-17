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Степанов пока не видит оснований для введения общенационального локдауна

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Степанов пока не видит оснований для введения общенационального локдауна

Пока нет оснований для введения в Украине общенационального локдауна, поскольку власть в регионах, где эпидсутуация ухудшается, самостоятельно принимает решение об усилении карантина. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Он подтвердил слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что столица на грани попадания в «красную зону» карантина.

«По показателю загрузки коек с кислородом — в столице есть превышение. И еще несколько таких дней — и Киев может оказаться в красной зоне», — сказал Степанов.

Относительно тотального локдауна, то его в Украине введут, если «покраснеет» большая часть регионов.

«Пока таких оснований нет. Конкретный регион и его власть может усилить ограничения, например, в оранжевом уровне и не переходить в красный», — добавил Степанов.

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16 марта Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон в Украине. В «желтой» зоне остались всего 4 региона.

Накануне Кабинет министров обратился к мэрам городов в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу. В правительстве заявили, что власть, в случае попадания их региона в «оранжевую зону», может сама вводить более строгие карантинные ограничения.

Максим Степанов, локдаун
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