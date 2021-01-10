Водолазы обнаружили место крушения индонезийского самолета

Водолазы обнаружили возможное место крушения индонезийского Boeing. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на маршала ВВС Индонезии Хади Тчахджанто.
«Мы получили сообщения от команды водолазов, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета», — сказал Тчахджанто. «Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — добавил он.
Обломки самолета были обнаружены на глубине 23 метров в Яванском море.
Ранее индонезийское агентство Antara информировало со ссылкой на представителя ВВС страны, что военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера. В свою очередь глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито заявил, что спасатели зафиксировали сигнал, который может исходить от бортовых самописцев разбившегося лайнера, и теперь займутся поиском его источника.
Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.
По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.
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