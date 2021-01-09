Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета

По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу в Индонезии пассажирского самолета компании Sriwijaya Air не было граждан Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который попал в катастрофу вблизи Джакарты», — написал Николенко в Twitter.

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air, вылетевший в субботу из столицы Индонезии Джакарты, упал к северу от нее в Яванское море.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей