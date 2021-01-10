Разбившийся в Индонезии самолет при взлете попал в зону сильной турбулентности

Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом рассказал в воскресенье журналистам представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.
«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», — приводит его слова портал Detik. Кроме того, «все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность», указал представитель ведомства.
Между тем, как отметил Сэптиади, «видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки».
Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров, 6 членов экипажа, а также 6 сотрудников авиакомпании. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. При этом наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.
По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.
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