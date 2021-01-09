Пассажирский Boeing индонезийской компании упал в воду близ Джакарты

В Яванском море, в районе, где 9 января пропал вылетевший из Джакарты пассажирский лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, найдены различные обломки, а также части тел, сообщает CNN Indonesia.
По данным агентства, находки были подняты из воды местными рыбаками, которые вышли на поиски после того, как услышали взрыв.
Позже и власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета. Соответствующее заявление сделал министр транспорта Буди Карья Сумади.
По данным СМИ, на борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.
Перед этим появились сообщения, что наземные службы потеряли в субботу связь с самолетом, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан). Об этом сообщают местные СМИ.
Отметчалось, что лайнер последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.
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