Пассажирский Boeing индонезийской компании упал в воду близ Джакарты

В Яванском море, в районе, где 9 января пропал вылетевший из Джакарты пассажирский лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, найдены различные обломки, а также части тел, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства, находки были подняты из воды местными рыбаками, которые вышли на поиски после того, как услышали взрыв.

Позже и власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета. Соответствующее заявление сделал министр транспорта Буди Карья Сумади.

По данным СМИ, на борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.

Перед этим появились сообщения, что наземные службы потеряли в субботу связь с самолетом, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан). Об этом сообщают местные СМИ.

Отметчалось, что лайнер последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.