Американцы разделились почти пополам в вопросе виновности или невиновности Трапма

Чуть более 50% граждан США убеждены, что Сенат должен вынести обвинительный приговор президенту Дональду Трампу в деле об импичменте и лишить его должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос компании SSRS.
Такого мнения придерживаются 51% опрошенных. Напротив, 45% считают, что Сенат должен оправдать Трампа. 4% не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.
В декабре 45% американцев полагали, что Трампа следует лишить должности президента, а 47% были с этим не согласны.
Результаты опроса опубликованы в преддверии старта рассмотрении в Сенате по существу дела об импичменте.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
В итоге в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа — республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
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