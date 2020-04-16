Избиратели США собираются голосовать за Байдена, но верят в победу Трампа

За бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы проголосовать больше американских избирателей, чем за нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.
Если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 48% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали бы Байдена. За Трампа отдали бы голоса 43% респондентов. Таким образом, Байден опережает Трампа на пять процентных пунктов. Остальные участники исследования либо не определились с выбором, либо не собираются идти на голосование.
Отмечается, что как Трампа, так и Байдена поддерживает подавляющее большинство сторонников тех партий, которые они представляют. Нынешнего президента США поддерживает 91% избирателей, симпатизирующих республиканцам, Байден пользуется почти такой же поддержкой (90%) среди сторонников демократов.
Между тем, на вопрос о том, кто победит на выборах 2020 года, 57% опрошенных заявили, что выиграет Трамп. 43% считают, что победу одержит Байден.
Опрос проводился 12-14 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. американских избирателей.
Между тем, американские СМИ напоминают, что подобные опросы показывают, какой реальной поддержкой пользуется Байден и Трамп. Однако в США президента избирают в результате непрямых выборов, победитель определяется на голосовании коллегии выборщиков. При такой системе победа на выборах возможна, даже если получить меньше голосов избирателей, нежели соперник. Именно это произошло в 2016 году: Трамп одержал очень уверенную победу, несмотря на то, что за него де-факто проголосовало меньше американцев, чем за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016