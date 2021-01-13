В Великобритании из-за коронавируса впервые умерли более 1,5 тысяч человек за сутки

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 1 564, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации.

Днем ранее власти сообщили о выявлении 1 243 летальных исходах. Предыдущий антирекорд — 1 325 смертей — был установлен 8 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 84 767, что является крупнейшим показателем в Европе.