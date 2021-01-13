В Турции началась вакцинация вакциной SinoVac

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по вакцинации в стране.

Как ранее заявил Коджа, турецкие власти одобрили использование вакцины СoronaVac в экстренных ситуациях, вакцинация медиков начнется в четверг.

Процедура состоялась в городской больнице Анкары. После Коджи вакцинацию прошли члены научного совета Турции.

Ранее Коджа заявил о начале поставок вакцины китайской компании SinoVac, до конца февраля Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз. Турецкие власти намерены также закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получат медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около девяти миллионов человек.

Вакцину компании SinoVac закупила и Украина.