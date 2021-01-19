Степанов заверил, что Украина не закупала российские ПЦР-тесты

Украина не закупала и не планирует закупать ПЦР-тесты производства РФ, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«Тесты закупались в Китае, США, Кореи, Польше, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции, Сингапуре. РФ тут нет. Большинство ПЦР-тестов закупается у украинского производителя „Украинские генетические технологии“ как по госзаказу, так и частными лабораториями», — сказал он.
По словам министра, в Украине есть три юрлица, зарегистрированных в РФ, которые осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.
«Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует», — заверил Степанов.
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