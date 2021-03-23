В Украину теперь не будут пускать без ПЦР-теста на COVID

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера.

«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится... несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата», — сообщил Степанов.

Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.