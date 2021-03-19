В Украину будут пускать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус

На ближайшем заседании правительство должно рассмотреть предложение Минздрава о том, чтобы обязательным условием для въезда в Украину стал отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Относительно справки об отрицательном результате ПЦР-теста. Министерством здравоохранения уже вынесено на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают. Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен», — заявил Степанов.
Согласно этим изменениям, иностранцы, которые будут въезжать в Украину, должны будут показать справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Они должны его сделать не более чем за 48 часов до въезда на территорию Украины. По словам Степанова, такая справка будет необходима всем иностранцам, независимо от уровня заболеваемости в их странах.
На сегодняшний день к въезжающим в Украину из стран «зеленой» зоны никаких дополнительных требований не предъявляется. Те, кто прибывает из стран «красной» зоны с неблагоприятной обстановкой с распространением коронавируса, должны уйти на самоизоляцию и могут выйти из нее после получения негативного ПЦР-теста.
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