Другая российская вакцина показала 100%-ю эффективность

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», по результатам первых двух фаз клинических испытаний составляет 100%. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе российского Роспотребнадзора.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины „Эпиваккорона“ составляет 100%», — говорится в сообщении.

Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра «Вектора» получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «Эпиваккорона» на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября — для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

Напомним, что более распространённая российская вакцина" Спутник V" показала эффективность в 91%.