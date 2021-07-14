МИД ФРГ обвинил Россию и Китай в политизации поставок вакцин

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях. Он отметил, что Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, но при этом преследовали и другие цели. С таким заявлением он выступил во время поездки в округ Каламазу (штат Мичиган, США), где он посетил завод компании Pfizer.
«Чтобы предотвратить это, мы не должны просто критиковать это, но должны гарантировать, что у пострадавших стран есть альтернативы. Эта альтернатива — вакцины, которые у нас есть, и которые мы, конечно же, хотим сделать доступными как можно большему количеству стран и регионов мира»,— сказал Маас, которого цитирет Associated Press.
По его словам, если вакцины будут предоставлены как можно большему числу стран, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай в условиях распространения коронавируса продвигают «вакцинную дипломатию». Он призвал ЕС действовать, учитывая это.
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