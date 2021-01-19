ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в совершении уголовных преступлений

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного Суда Украины, который осуществляет административные функции его председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)», — сказано в нем.
Отмечается, что пренебрегая требованиями Конституции и положениями Уголовно-процессуального кодекса, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.
Более того, председатель КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место.
«Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанные с его участием в уголовном производстве», — говорится в сообщении.
Также указано, что иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КС и одновременно его председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству — сотрудников КС, препятствованию предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.
Напомним, что сегодня утром сотрудники Управления государственной охраны закрыли ворота и не пустили Тупицкого на работу.
КС заявил, что недопуск Тупицкого в суд приведет к дестабилизации работы учреждения.
29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, однако Тупицкий все равно ходил на работу в Конституционном суде.
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