Войти
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
дружба народов
Зеленский пообещал дать ответ на статью Путина об Украине
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского
позиция
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Россия пока не собирается пускать к себе зарубежные вакцины

364
Россия пока не собирается пускать к себе зарубежные вакцины

Тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня в Кремле, Москва надеется на принятие каких-либо решений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако сейчас, по словам Пескова, никаких конкретных результатов нет. При этом вопрос о допуске вакцин от коронавируса на российский рынок не обсуждается, поскольку в России якобы хватает своих препаратов, отметил представитель Кремля.

"У нас своих вакцин хватает... Пока никак не обсуждается эта тема",— ответил Песков в ходе пресс-колла на вопрос, обсуждается ли президентом России Владимиром Путиным вопрос допуска в страну зарубежных вакцин.

Дмитрий Песков уточнил, что тема, "которая сейчас на повестке дня",— это тема взаимного признания вакцин. "Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать«,— добавил он.

На прошлой неделе посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса. В случае положительного исхода переговоров россиян могут включить в систему COVID-сертификатов, что позволит им путешествовать. Кремль отмечал, что приветствует предложение Брюсселя.

Читайте также: Суд ЕС поддержал Польшу, просившую ограничить мощности газопровода Opal

Отметим, что петиция на Change.org с требованием допустить в Россию «все проверенные» вакцины собрала 38,8 тыс. подписей к 13 июля. Согласно действующему законодательству, ввоз на территорию РФ и применение вакцин, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен.

Россия, вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 июля 2021
Среда, 14 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как найти время учиться, когда времени нет

Блогер и предприниматель предлагает 4 стратегии освоения нового для занятых людей.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Система сдержек и противовесов передала «привет» Зеленскому и «слугам»

Как мы знаем, 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого председателем Конституционного суда Украины. Если уйти от частностей, то перед нами пример, как функционирует и как должна функционировать система сдержек и противовесов.
Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016