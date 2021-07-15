Россия пока не собирается пускать к себе зарубежные вакцины

Тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня в Кремле, Москва надеется на принятие каких-либо решений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако сейчас, по словам Пескова, никаких конкретных результатов нет. При этом вопрос о допуске вакцин от коронавируса на российский рынок не обсуждается, поскольку в России якобы хватает своих препаратов, отметил представитель Кремля.
"У нас своих вакцин хватает... Пока никак не обсуждается эта тема",— ответил Песков в ходе пресс-колла на вопрос, обсуждается ли президентом России Владимиром Путиным вопрос допуска в страну зарубежных вакцин.
Дмитрий Песков уточнил, что тема, "которая сейчас на повестке дня",— это тема взаимного признания вакцин. "Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать«,— добавил он.
На прошлой неделе посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса. В случае положительного исхода переговоров россиян могут включить в систему COVID-сертификатов, что позволит им путешествовать. Кремль отмечал, что приветствует предложение Брюсселя.
Отметим, что петиция на Change.org с требованием допустить в Россию «все проверенные» вакцины собрала 38,8 тыс. подписей к 13 июля. Согласно действующему законодательству, ввоз на территорию РФ и применение вакцин, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен.
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