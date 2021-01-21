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Байден отменил ряд скандальных указов Трампа

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Байден отменил ряд скандальных указов Трампа

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.

О том, что избранный президент планирует отменить подписанные Трампом законодательные акты, американские СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года.

Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента:

  • возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней;
  • отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон уведомил организацию о начале процедуры выхода летом 2020 года. Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ошибки, допущенные в начале пандемии COVID-19;
  • отмена запрета на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран;
  • остановка строительства стены на границе с Мексикой;
  • отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Строительство было приостановлено при президенте Бараке Обаме, однако в 2017 году Трамп дал разрешение на его продолжение.

Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.

Он сообщил журналистам, что намерен начать свое президентство с того, чтобы сдержать обещания, данные им американскому народу.

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Байден принес присягу всего за несколько часов до этого. Он заявил, что его целью станет объединение Америки, и выразил надежду на то, что граждане страны помогут ему в этом. Он также призвал их бороться с «беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей».

Джо Байден
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