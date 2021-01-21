Байден отменил ряд скандальных указов Трампа

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.
О том, что избранный президент планирует отменить подписанные Трампом законодательные акты, американские СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года.
Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента:
Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.
Он сообщил журналистам, что намерен начать свое президентство с того, чтобы сдержать обещания, данные им американскому народу.
Байден принес присягу всего за несколько часов до этого. Он заявил, что его целью станет объединение Америки, и выразил надежду на то, что граждане страны помогут ему в этом. Он также призвал их бороться с «беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей».
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