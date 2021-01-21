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В Турции вакциной Sinovac привили уже более миллиона человек

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В Турции вакциной Sinovac привили уже более миллиона человек

Свыше 1 млн жителей Турции получили первую прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac.

Как передает Укринформ, следить за количеством привитых можно в онлайн на специально созданной странице на сайте Минздрава Турции.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени количество вакцинированных первой вакциной — более 1 млн 64 тыс. человек.

Также в стране фиксируется снижение количества новых случаев инфицирования. Это в первую очередь связывают с усилением карантинных мер, в частности в вечернее и ночное время, а также в выходные, и с закрытием для посещения мест общественного питания.

За прошедшие сутки в стране было сделано почти 169 тыс. тестов. Зафиксировано 6 435 новых случаев инфицирования. Умерли 159 человек, выздоровели 5 932. В активной стадии болезни находятся 752 человека.

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Как сообщалось, ранее в Турции был создан график вакцинации из четырех этапов, в ходе каждого из которых будут вакцинировать разные категории граждан по принципу от групп самого большого до групп самого маленького риска. Массовая вакцинация началась 13 января. Первыми вакцинировали медиков, их количество превысило 800 тысяч. Сейчас идет этап вакцинации жителей домов престарелых.

Турция, вакцина, Sinovac
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