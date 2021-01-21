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Степанов рассказал, что Минздрав начал искать вакцины еще в мае 2020 года

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Степанов рассказал, что Минздрав начал искать вакцины еще в мае 2020 года

Министерство здравоохранения Украины приступило к решению проблемы доступа к вакцинам от COVID-19 в мае 2020 года, сообщил министр Максим Степанов.

«Уже в мае (2020 года — Ред.) мы начали коммуникацию с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавирусной болезни. Вопрос доступа к вакцинам важный, он — на контроле руководства стран во всем миру. Владимир Зеленский в постоянной связи с президентами стран-производителей вакцин. Кроме того, в процессе переговоров участвует и премьер-министр, и МИД. Со своей стороны, я веду постоянную коммуникацию с коллегами-министрами здравоохранения стран-производителей вакцин», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Степанова, для получения доступа украинцев к вакцине от COVID-19 рассматривались две возможности.

«Мы определили два пути получения вакцин, их обрабатывали параллельно. Первый — это COVAX, второй — закупка вакцин непосредственно у производителей», — пояснил он.

Как сообщил Степанов, в первом полугодии 2021 года Украина получит 8 млн доз вакцин через механизм COVAX. Среди них, в частности, вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Кроме этого, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer.

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«Параллельно еще с конца весны мы ведем переговоры с компаниями-производителями вакцин. Это, в том числе, Sinovac, с которой уже заключен договор. Первые контакты с ними у нас были в мае, а активные переговоры начались в сентябре. Диалог с другими производителями продолжается», — сказал он, добавив, что со всеми компаниями подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено.

«Основной вопрос, который стоял с самого начала переговоров, — это сроки первых поставок вакцин. Сначала компании предлагали нам поставки в конце 2021 — начале 2022 гг. Однако такие отдаленные сроки меня категорически не устраивали. Поэтому удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше», — сказал он.

вакцина, Максим Степанов
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