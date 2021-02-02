В Киеве трое мошенников присвоили 11 миллионов гривен, но попались полиции

В Киеве группа мошенников попыталась завладеть суммой в 11 миллионов гривен, принадлежащих одному из банков. Преступную группу создали сотрудники одного из банков.
Мошенники подписали кредитный договор, где в качестве залога оформили несуществующее имущество. Об этом 1 февраля 2021 года сообщила Национальная полиция Украины.
По сообщению полиции, подозреваемые реализовали мошенническую схему еще в 2017 году.
«В сообщники взяли директора подконтрольного частного общества — обвинительный акт в отношении него был направлен в Шевченковский районный суд города Киева в июне прошлого года. Именно эта коммерческая структура подала заявку в банк для получения кредита», - заявила в своем сообщении Национальная полиция.
Как установили Национальная полиция, преступную схему разработал известный киевский мошенник Сергей Почекайло. Кредит оформили на принадлежащую Почекайло компанию «ВСТ АЛЬФА» (код ЕДРПОУ 34342777), сообщает ForUm.
Сумма украденных денег составила 11 миллионов гривен, которые мошенники поделили между собой.
Как установило следствие, директоры департаментов оказали положительное заключение по ликвидности и доходности общества. В результате полученные кредитные средства вывели на счета нескольких подставных фирм, чем нанесли банковскому учреждению более 11 млн. гривен убытков.
Как сообщила Национальная полиция, двое мошенников задержаны, им сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В отношении мошенника, который является физическим лицом-предпринимателем, ведется розыск.
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