Разоблачена схема махинаций с VIP-авто – арестован сын экс-главы КС

Суд арестовал шестерых подозреваемых участников преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта автомобилей элит-класса.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Суд применил меры пресечения — содержание под стражей к шести особам, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза.

Также суд определил вероятному организатору (по данным СМИ, правоохранители подозревают сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака) размер залога в 17 миллионов гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн.

Судебное заседание состоялось 27 февраля. Подозреваемые сейчас находятся под стражей, залог не внесен.

По данным следствия, участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие) договоры долгосрочной аренды — лизинг — на транспортные средства.

Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, заговорщики проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше — реализовывали покупателям.

В полиции говорят, что начиная с 2017 года злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.

Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов с суммой нанесенного ущерба более 4 миллионов евро.