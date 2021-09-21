В Харькове накрыли сети мошеннических call-центров, изъято более 350 единиц компьютерной техники

Харьковская полиция провела спецоперацию по пресечению деятельности сети мошеннических call-центров, сотрудники которых под видом банковских менеджеров и работников финансовых бирж присваивали деньги граждан.
«Ежемесячно злоумышленники получали от преступной деятельности более одного миллиона гривень», — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
По данным досудебного следствия, операторы систематически звонили гражданам и, выдавая себя за банковских менеджеров, получали персональные данные потерпевших. Получив эти сведения, мошенники завладевали через банковские мобильные приложения деньгами с карточных счетов потерпевших, а затем переводили средства на подконтрольные счета.
Кроме того, участники противоправной схемы выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побуждали их инвестировать деньги в несуществующие предприятия.
Правоохранители при силовой поддержке спецназовцев полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски в call-центрах и в других помещениях, которые использовались для привлечения и подготовки операторов. Было изъято более 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, «черновые записи» по организации и учета работы операторов.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016