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В Харькове накрыли сети мошеннических call-центров, изъято более 350 единиц компьютерной техники

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В Харькове накрыли сети мошеннических call-центров, изъято более 350 единиц компьютерной техники

Харьковская полиция провела спецоперацию по пресечению деятельности сети мошеннических call-центров, сотрудники которых под видом банковских менеджеров и работников финансовых бирж присваивали деньги граждан.

«Ежемесячно злоумышленники получали от преступной деятельности более одного миллиона гривень», — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, операторы систематически звонили гражданам и, выдавая себя за банковских менеджеров, получали персональные данные потерпевших. Получив эти сведения, мошенники завладевали через банковские мобильные приложения деньгами с карточных счетов потерпевших, а затем переводили средства на подконтрольные счета.

Кроме того, участники противоправной схемы выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побуждали их инвестировать деньги в несуществующие предприятия.

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Правоохранители при силовой поддержке спецназовцев полка полиции особого назначения провели санкционированные обыски в call-центрах и в других помещениях, которые использовались для привлечения и подготовки операторов. Было изъято более 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, «черновые записи» по организации и учета работы операторов.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

мошенничество, Харьков, полиция
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