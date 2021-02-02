Войти
Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса
позиция
Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
инициатива
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

Полиция сообщила о задержании поджигателя «Эпицентра» в Первомайске

279
Полиция сообщила о задержании поджигателя «Эпицентра» в Первомайске

Правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра в г.Первомайск Николаевской области во вторник, сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Николаевской области.

«Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором», — говорится в сообщении.

На место происшествия охранники вызвали полицейских. В настоящее время преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции. Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.

Следователи полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра «Эпицентр» в Первомайске возник в 12:58 вторника и в 14:20 был локализован на площади 4 тыс кв м. Угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

Читайте также: Российский «Спутник V» показал эффективность в 91% в третье фазе испытаний

Позже в торговой сети «Эпицентр» сообщили, что причиной пожара стал умышленный поджог. По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их, а позже с топором и ножом набросился на сотрудников торгового центра, ранив одного из них, однако был задержан охраной. Сообщник злоумышленника скрылся, его разыскивают правоохранители. При этом, по данным дирекции ТЦ, больше никто из работников и посетителей торгового центра не пострадал, персонал и посетители эвакуированы.

К тушению привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Эпицентр, Первомайск
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 февраля 2021
Понедельник, 1 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016