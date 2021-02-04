Великобритания начинает испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Великобритания начинает испытания «по смешиваемости и сочетанию» вакцин, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer на фоне опасений по поводу нехватки препаратов. Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на заместителя главного санитарного врача Англии Джонатана Ван-Тама.
С этой целью британские эксперты подбирают группу из 800 добровольцев в возрасте старше 50 лет. «Учитывая проблемы, связанные с вакцинацией большого числа людей против COVID-19 и потенциальные ограничения глобального предложения, есть определенные преимущества в наличии данных, которые могут поддержать более гибкую программу иммунизации», — отметил Ван-Там. Возможность использования смешиваемых или подбираемых вакцин, взаимозаменяемых препаратов упростит вакцинацию взрослого населения Великобритании, сделает ее более гибкой. Вакцины работают по-разному, поэтому они могут стимулировать отдельные части иммунной системы и максимизировать борьбу с заболеванием, полагают британские эксперты.
Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем.
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