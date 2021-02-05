Минздрав намерен завершить кампанию по вакцинации до конца 2021 года

Украина начнет кампанию по вакцинации от коронавируса в середине февраля и планирует ее завершить к концу 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в пятницу в парламенте.
«Мы будем вакцинировать от коронавируса наших граждан минимум тремя или четырьмя вакцинами, начиная с февраля. Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения, и до конца 2021 года мы хотим завершить всю кампанию по вакцинации», — сказал глава Минздрава.
Он также расскзаал, что Министерство здравоохранения на следующей неделе запустит информационный портал о вакцинации от коронавируса. Состоится запуск первой версии ресурса.
«Минздрав запланировал создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах», — рассказал глава Минздрава.
По словам Степанова, будут и госборды статистики вакцинации.
«Также будут госборды статистики вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе», — подчеркнул министр.
При этом полная и мобильная версии будут готовы до конца февраля.
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