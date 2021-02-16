В Минздраве озвучили новую дату начала вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения надеялось начать вакцинацию против коронавируса в Украине еще в понедельник, 15 февраля, однако, согласно прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, вакцинация должна начаться до конца этой недели. Об этом он сказал во время пресс-брифинга во вторник, 16 февраля.

По словам Степанова, своевременным поставкам до 15 февраля помешали технические проблемы в случае с прямыми поставками от производителя, бюрократические проблемы — в случае со всемирной инициативе COVAX.

«Возникли технические проблемы логистического абсолютно характера. Я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. Сразу после брифинга у меня очередные переговоры с производителем именно по этим техническим вопросам доставки вакцины в Украину. Мы сразу начнем (делать прививки — ред.). Я думаю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни — и это первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам», — заверил министр.

Он также уточнил, что вторая часть поставки вакцин предполагается по инициативе COVAX, и первые 117 тысяч доз компании «Pfizer» до середины февраля будут в Украине.

«Что в первом случае, что во втором сделано все абсолютно, даже больше, чем максимум, для получения вакцин нашей страной... Думаю, что в ближайшие дни мы начнем вакцинацию», — отметил Степанов.

Напомним, в январе Министерство здравоохранения Украины анонсировало начало вакцинации на 15 февраля, затем глава Минздрава называл 16-17 февраля датой прибытия первых партий вакцины в Украину.