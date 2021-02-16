В Минздраве озвучили новую дату начала вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения надеялось начать вакцинацию против коронавируса в Украине еще в понедельник, 15 февраля, однако, согласно прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, вакцинация должна начаться до конца этой недели. Об этом он сказал во время пресс-брифинга во вторник, 16 февраля.
По словам Степанова, своевременным поставкам до 15 февраля помешали технические проблемы в случае с прямыми поставками от производителя, бюрократические проблемы — в случае со всемирной инициативе COVAX.
«Возникли технические проблемы логистического абсолютно характера. Я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. Сразу после брифинга у меня очередные переговоры с производителем именно по этим техническим вопросам доставки вакцины в Украину. Мы сразу начнем (делать прививки — ред.). Я думаю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни — и это первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам», — заверил министр.
Он также уточнил, что вторая часть поставки вакцин предполагается по инициативе COVAX, и первые 117 тысяч доз компании «Pfizer» до середины февраля будут в Украине.
«Что в первом случае, что во втором сделано все абсолютно, даже больше, чем максимум, для получения вакцин нашей страной... Думаю, что в ближайшие дни мы начнем вакцинацию», — отметил Степанов.
Напомним, в январе Министерство здравоохранения Украины анонсировало начало вакцинации на 15 февраля, затем глава Минздрава называл 16-17 февраля датой прибытия первых партий вакцины в Украину.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016