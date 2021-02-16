Степанов жалуется, что расследование НАБУ негативно повлияет на сотрудничество с производителями вакцин

Дело о закупке вакцин против COVID-19, которое открыло Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), негативно повлияет на переговоры с производителями, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
«К чему приводят эти нападки — последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества», — сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
Министр добавил, что такие действия — это попытка срыва вакцинальной кампании в Украине.
"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция — не допустит на рынок Украину российскую вакцины",- отметил Степанов.
Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.
В то же время он подчеркну, что предоставит в НАБУ все необходимые документы на протяжении суток.
"На предыдущей неделе все слышали об открытии дела НАБУ о закупке вакцин. Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручения о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что на протяжении суток все эти документы будут переданы в НАБУ",- сказал он.
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