Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что процесс вакцинации в Украине будет запущен до конца текущей недели, сообщил журналистам руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Я общался с министром здравоохранения, и он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идёт о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15 февраля не были решены, но до конца недели этот вопрос начнется», — сказал Гетманцев.

Напомним, что ранее власти обещали начать вакцинацию с 15 февраля.