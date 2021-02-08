Глава ОАСК Павел Вовк отказывается являться в ВАКС и грозит последствиями

Глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк продолжит игнорировать вызовы в Высший антикоррупционный суд, а также считает незаконным решение принудительно доставить его в этот суд.

Об этом он написал в Фейсбук.

«Чтобы избежать манипуляций и фейков, которыми вас пытаются накормить приспешники коррупционера из НАБУ, хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно.

Почему странного? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам.

Во-первых, есть решение суда о том, что „дело судей“ не подследственно НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не „захват власти“.

Во-вторых, в производстве по „захвату власти“ в делах Майдана я не имею процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда. Есть постановление ВСП.

В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье.

Учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона», — отметил Вовк.

Он подчеркнул, что ни он, ни его коллеги из ОАСК, «в отличие от НАБУ и тех, кто должен осуществлять судебный контроль, но не осуществляет его», не нарушают КПК, а наоборот, соблюдают закон и Конституцию.

«На явно незаконные действия будем соответственно реагировать всеми возможными юридическими мерами — подавать соответствующие жалобы и заявления о совершении преступлений. Уверен, что каждая фальсификация, каждое незаконное решение со стороны органа досудебного расследования и тех, кто должен, но не осуществляет судебный контроль за его действиями, превратятся в реальное уголовное дело», — пригрозил он.

Вовк не исключил, что судья ВАКС в этом деле и в дальнейшем не будет соблюдать закон и будет «заинтересовано» рассматривать другие ходатайства НАБУ без его присутствия. «Этим нарушением также будет дана правовая оценка», — пообещал глава ОАСК.

Он напомним, что согласно последним социологическим опросам, уровень доверия к ВАКС — самый низкий среди всех судов, а уровень доверия к НАБУ — самый низкий среди всех правоохранительных органов.

«Они превратили борьбу с коррупцией в цирк и „дело ОАСК“ не является исключением. Одиозные руководители и детективы НАБУ могут в третий раз объявить меня в „розыск“ и с чувством выполненного долга отправиться на празднование большой „победы“ в любимое охотничье хозяйство „Полесское-Сарны“. Но это — все, что они могут. Убежден, что Закон и Правда на нашей стороне», — написал глава ОАСК.

Напомним, что НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

На прошлой неделе ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительной доставке главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд.