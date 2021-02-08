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У Зеленского намерены еженедельно проводить Всеукраинские форумы по разным вопросам

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У Зеленского намерены еженедельно проводить Всеукраинские форумы по разным вопросам

Всеукраинский форум «Украина 30», который сегодня стартовал в Киеве, будет еженедельным. Всего на протяжении нескольких месяцев пройдет 30 таких форумов по разным темам.

Об этом на первом Всеукраинском форуме заявил президент Владимир Зеленский.

«Я всех приветствую с началом первого дня нашего первого Всеукраинского форума. Я не оговорился... Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров, экспертов и ученых», — заявил Зеленский.

По его словам, в течение следующих месяцев на форумах будут говорить о безопасности и обороне, Крыме, Донбассе, коммунальных тарифах и так далее.

Напомним, сегодняшний форум посвящен ситуации с пандемией коронавируса. Он проводится при поддержке USAID, ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

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Сегодня в онлайн-режиме выступят генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди приглашенных: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Эстонии Каимо Кууск, директор медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак, глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер и другие.

Владимир Зеленский, Всеукраинский форум
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