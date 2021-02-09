Премьер обещает новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.
«У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%», — сказал он в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.
По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа «Доступная ипотека», которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.
«Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше», — пояснил он.
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