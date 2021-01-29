Зеленский обещает уже в этом году доступную ипотеку

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о выполнении своего предвыборного обещания: уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%.
«Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать — квартиру в городе или загородный домик», — напомнил глава государства в своем видеоблоге.
Он отметил, что на этой неделе был сделан важный шаг на пути к этому — запущена доступная для украинцев ипотека под 7% годовых.
«Считаю, что это большая победа. Когда некоторые вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет. Потому что еще два года назад средняя ставка ипотеки в Украине была 21%. Сейчас будет семь. И уже в этом году украинцы — и, кстати, это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан, так вот, уже в этом году они смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%», — заверил Зеленский.
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