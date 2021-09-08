Украина выпустит гособлигации на 20 млрд для развития ипотеки

Власти планируют выпуск гособлигаций на 20 млрд грн для развития ипотеки, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«После завершения объединения (Государственного ипотечного учреждения и ЧАО „Укрфинжилье“ — Рел.) мы готовим выпуск облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы ипотечные программы были доступными как можно большему числу украинцев», — сказал он в ходе правительственного заседания в среду.

Кабинет министров в среду утвердил присоединение Государственного ипотечного учреждения (занимается рефинансированием ипотечных кредитов) к ЧАО «Укрфинжилье», которое обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования на Украине и внедряет финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан жильем.

Верховная Рада в настоящее время рассматривает законопроект, который предлагает выпуск облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 20 млрд грн для реализации президентской программы «Доступная ипотека». Законопроект пока принят только в первом чтении.

Предполагается, что гособлигации, выпуском которых займется Минфин Украины, будут конвертированы в акции дополнительной эмиссии «Укрфинжилья» для обеспечения граждан жильем и урегулирования вопросов финансово-хозяйственной деятельности общества в связи с присоединением к нему Государственного ипотечного учреждения.

По мнению авторов законопроекта, его принятие, в частности, позволит в краткосрочной перспективе предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.