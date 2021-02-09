Зеленский хочет восстановить профессионально-техническое образование

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из важнейших направлений в сфере образования Украины в 2021 году является развитие профессионально-технического образования, поскольку стране катастрофически не хватает квалифицированных кадров.

«Важным направлением для Украины является профессионально-техническое образование. За эти годы про нее фактически забыли. Можно сказать правду — ее фактически разрушили. В стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров», — сказал Зеленский во время открытия партнерского форума «Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления».

Зеленский заявил, что при президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования, а в Украине готовится стратегия возрождения профессионального образования, рассчитанная на 10 лет.

«Мы уделяем особенное внимание высшему образованию. Моим указом правительство Украины готовит стратегию развития на следующие 10 лет», — заявил президент.

Он добавил, что в «государственную программу обновления входит строительство сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования среди иностранных студентов».

«Украинские ВУЗы должны готовить конкурентоспособного в современном мире человека, но работы на этом пути много», — резюмировал Зеленский.

Также президент добавил, что «в его лице украинское образование будет всегда иметь надежного союзника».