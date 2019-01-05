И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?

Все даже хуже, чем мы себе думаем. Представьте картинку. Ребята из «95-го квартал» сидят сейчас, сочиняет стебные скетчи, ухохатываются, реально участвуя в реальной избирательной кампании. По слогам. Петр Алексеевич сделал все для того, чтобы комедианты писали сценарий президентских выборов. То есть, каково должно быть качество нынешнего государственного менеджмента, чтобы мы всерьез начали реализовывать у себя некогда популярный абсурдистский фильм «День выборов» славного «квартета И»? Пересмотрите кино, чтобы понять, что происходит).

Повторю: вопрос совсем не в «95-м квартале», Зеленском и прочих. Вопрос только в том, каким надо быть менеджером, чтобы мы всерьез увлеклись комедийным киносценарием? И потому, когда кто/то из президентских pr-говорунов орет, что как это так клоуны идут в политику, возвращаем их обратно к постыдному базовому вопросу. Почему это стало возможным? Кто же так опустил уровень нашей политики? Кто низвел её до состязания клоунов, раз уж такое определение своим оппонентам дает гос/пропаганда? Кто из действующих президентов так позорно проигрывает клоунам? Потому что если бы качество управления было надлежащим, то мы бы и обсуждали только серьёзную политику/экономику.

Зрите в корень, как говорится. Ищите суть, а не впадайте в маразматическое похихикивание. А суть в том, что абсолютно качественный артист комедийного жанра имеет высочайший электоральный рейтинг в стране двух современных революций. Более того, как оказалось, обывателю не важны его компетенции, профессиональная подготовка или управленческий опыт. Он — просто альтернатива. Что говорит о катастрофической ненависти к нынешнему менеджеру, который и превратил статус президента в комедийное.

И ещё кое/что. В фильме команда отмороженных комиков все/таки работала на классического полит/кандидата, а у нас уже совсем неважно, кто кандидат. Важно только то, что это будет отборный стёб, который избиратели готовы всерьёз покупать. Потому что таков нынче протест против «полезных идиотов» в гос/статусах. И, кстати, хорошо, что он только так проявляется. А не в виде уличной толпы, которая всех вырезает.

Так вот, рекомендую орущей в три pr-рта команде ПА задать самим себе единственный важный вопрос: кто же виноват, что это стало возможным? Коломойский? Который ещё вчера ни на что претендовал, кроме как на теневое? Или все/таки автор нынешних «великих успехов»?