Великобритания ужесточает правила въезда в страну

Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста на COVID во время карантина, объявил во вторник в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

«Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина», — сказал Хэнкок.

Новая система начнет действовать с понедельника, 15 февраля. Карантин в Британии составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест, который, если окажется негативным, позволит им прекратить самоизоляцию.

Все тесты должны бронироваться заранее, перед поездкой, оплачивать их будут сами пассажиры.

Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, в случае второго несданного теста увеличится вдвое, подчеркнул министр.

При этом любому, кто попытается скрыть недавнее посещение стран черного списка, грозит в Британии тюремный срок до 10 лет.

В британский черный список входят 33 страны — это страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Граница с этими странами закрыта: в Соединенное Королевство смогут оттуда попасть только граждане страны и обладатели видов на жительство, все они с 15 февраля обязаны будут отбывать 10-дневный карантин в специальных отелях.

«Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», — сказал Хэнкок.

Все, кто приезжает в страну из стран черного списка, должны будут оплатить 1750 фунтов стерлингов. В эту сумму будет входить трансфер до отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты.

Штраф за несоблюдение требования карантина в отеле составит 10 тысяч фунтов стерлингов.