Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении требований МВФ

Верховная Рада в течение пятой сессии, которая продлиться с февраля по июль текущего года, сосредоточится на выполнении «структурных маяков» Международного валютного фонда (МВФ) — реформ, необходимых Украине для стабилизации экономики, развития государственных институтов и верховенства права, сообщил первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа», лидер одноименной партии Александр Корниенко.

«Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного суда», — рассказал Корниенко агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, актуален вопрос судебной реформы и сохранения работоспособности антикоррупционной инфраструктуры.

Политик подчеркнул, что МВФ не требует ничего, что могло бы навредить Украине или создать дополнительные проблемы, а сотрудничество с Международным валютным фондом будет способствовать доверию инвесторов к Украине. «Сотрудничество необходимо, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам без существенных потерь и „дыр“ в госбюджете. А также чтобы продолжать взаимодействие с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке под приемлемый процент», — пояснил Корниенко.

Первый заместитель главы фракции также сообщил, что в этом году в «Слуге народа» планируют инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи «нулевой декларации». По словам Корниенко, это означает, что государство даст возможность вывести «в белую» заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины. «Налоговая амнистия поможет привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат в сейфах и „под матрасами“. Люди смогут начать работать в бизнесе „с чистого листа“, и с этого момента добросовестно платить налоги», — объяснил глава партии.

Он также сообщил, что «Слуга народа» намерена в этом году принять закон о введении налога на выведенный капитал по польской модели — для предприятий с оборотом до 150 млн грн. в год.

Корниенко отметил, что о полноценной налоговой реформе можно будет говорить ближе к концу года.